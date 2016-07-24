"أتعس" دب قطبي في العالم في مركز تجاري صيني

Image caption تقول الجمعية إن مالكي الحوض لم يقدموا على "أي محاولة لخلق بيئة من شأنها أن تلبي احتياجات أي دب حي"

يحاول دعاة الرفق بالحيوان تحرير دب قطبي محتجز في مركز للتسوق في الصين.

الدب القطبي واسمه بيتزا أطلق عليه لقب "أتعس دب قطبي في العالم" بعد انتشار شريط فيديو يظهر مطروحاً أرضاً في قفص.

ووقع حوالى 400 ألف شخص عريضة تطالب بإغلاق "حديقة المحيط" في مركز غراندفيو في غوانجو.

والحديقة أيضاً موطن لحيتان بيضاء وذئاب وثعالب قطبية شمالية.

وأطلقت جميعة "حيوانات آسيا" العريضة، ونشرت شريطاً مصوراً يظهر بيتزا يبكي بينما يتوقف السياح لالتقاط الصور.

Image caption يصر مالكو الحوض على أنهم أدخلوا تحسينات على بيئة المكان على خلفية العريضة

وتقول الجمعية الخيرية أن مالكي الحوض لم يقدموا على "أي محاولة لخلق بيئة من شأنها أن تلبي احتياجات أي دب حي" عندما افتتح في يناير/ كانون الثاني الماضي، مضيفة أن بيتزا يعيش في "ظروف صحية سيئة يغيب عنها أي عنصر طبيعي".

ويصر مالكو الحوض على أنهم أدخلوا تحسينات على بيئة المكان على خلفية العريضة.