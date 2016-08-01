والدة الجندي الأمريكي المسلم ترد بقوة على ترامب

مصدر الصورة AP Image caption قالت غزالة خان إن ترامب يجهل الإسلام

اتهمت غزالة خان، والدة الجندي الأمريكي المسلم الذي قتل في العراق ، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بأنه يجهل كل شيء عن الإسلام ولا يعرف معنى "التضحية".

وكان زوجها خزر خان قد هاجم ترامب في كلمة عاطفية ألقاها في مؤتمر الحزب الديمقراطي الخميس في فيلادلفيا.

وتساءل ترامب عن سبب عدم مشاركة الزوجة في الحديث، وإن كانت منعت من ذلك من قبل زوجها.

وكان الكابتن هماين خان، نجل الزوجين، قد قتل في العراق عام 2004، وكان في السابعة والعشرين.

وقالت غزالة في مقال رأي نشر في صحيفة الواشنطن بوست إن زوجها سألها إن كانت تريد الحديث في المؤتمر، لكن الحزن كان يسيطر عليها.

وكتبت "حين دخلت قاعة المؤتمر لأرى صورة ضخمة لابني لم أستطع السيطرة على نفسي. اي أم تستطيع السيطرة على نفسها في وضع كهذا ؟ دونالد ترامب لديه أطفال، هل هو بحاجة فعلا لتفسير لعدم رغبتي بالحديث ؟"

وتابعت غزالة "حين يتحدث ترامب عن الإسلام يظهر جهله. لو كان درس القرآن لغير أفكاره المستقاة من الإرهابيين، ولرأى أن الإرهاب هو دين آخر تماما".

وقالت الأم "رغم أني لم أتحدث، إلا أني واثقة أن كل أمريكا، بل كل العالم، أحس بألمي".

وكان زوجها الباكستاني المولد خزر خان قد قال في كلمته إن ابنه ما كان ليطأ الأرض الأمريكية لو كان الأمر بيد ترامب الذي دعا لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

ورد ترامب على ما ذكره خان في كلمته في مقابلة مع قناة آي بي سي التلفزيونية "لو نظرت إلى زوجته، كانت هناك ولم تقل شيئا، ربما لم يسمح لها بالحديث، لا أدري".

وعلق الرئيس السابق بيل كلينتون قائلا "لا أستطيع أن افهم كيف يقول هذا عن أم بطل".

مصدر الصورة Reuters Image caption قال والد الجندي إنه لو كان الأمر بيد ترامب لما استطاع ابنه دخول أمريكا

ووصف المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم كين تعليق ترامب بأنه "غير لائق"، وأضاف " كان يحاول تسفيه الأم، ومن هذا نرى كم هو غير لائق. إذا لم تكن تتحلى بالقدرة على التعاطف فلا أظن أن ذلك قابل للتعلم".

ووجه بعض الجمهوريين أيضا انتقادات لترامب، فقد قال حاكم أوهايو جون كازيتش " هناك طريقة وحيدة لائقة للحديث عن والدي بطل، وهي التقدير والاحترام".

وقال خزر خان في مقابلة أجريت معه السبت "لم يتحل ترامب بأي قدرة للإحساس بمشاعر أم ضحت بابنها".

ورفض ترامب انتقادات خان، وقال "بينما أتعاطف معه لفقدانه ابنه فهو لا يملك أي حق للوقوف أمام الملايين وقول إنني لم أقرأ الدستور، وهو غير صحيح، كما هي بعض ادعائاته الأخرى".