رئيس نيكارغوا يرشح زوجته لمنصب نائب الرئيس

مصدر الصورة .

قال رئيس نيكارغوا دانيال أورتيغا إنه "يرشح زوجته لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يترشح لفترة رئاسية ثالثة".

وتتمتع روزاريو موريليو زوجة أورتيغا بدور هام كمتحدثة باسم الحكومة ، وينظر إليها بأنها تتشارك في حكم البلاد مع زوجها.

وتظهر موريليو بشكل يومي على شاشات التلفزة.

ويوصف النقاد ترشيح أورتيغا لفترة ثالثة في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني بأنه ضرب من "الإقطاعية عائلية".

وبالرغم من أن أورتيغا نادراً ما يظهر على وسائل الإعلام أو يدلي بتصريحات اعلامية، إلا أن زوجته تشاهد على شاشات التلفزة بشكل يومي وتعتبر وجه فعال في الحياة اليومية في البلاد.

وموريليو ، هي أم لسبعة أولاد، وتتكلم الانجليزية والفرنسية بطلاقة، كما أنها شاعرة موهوبة.

واعلن أورتيغا عن ترشيح زوجته لتكون نائب له خلال تقديمه أوراق ترشيحه الرسمية لإعادة انتخابه.

وقال مراسلون إن " العديد من مواطني نيكارغوا ينظرون إلى موريليو على أنها وجه اجتماعي معروف ومشهور".