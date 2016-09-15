سفير بريطانيا في السعودية يؤدي فريضة الحج بعد اعتناقه الإسلام

مصدر الصورة fawziah1 Image caption صورة نشرتها الكاتبة السعودية فوزية البكر على حسابها في تويتر، ضمن صور أخرى، للسفير وزوجته خلال الحج.

أدى سيمون كوليس، سفير بريطانيا الحالي في السعودية فريضة الحج بعد أن اعتنق الدين الإسلامي.

وبذلك يكون كوليس أول سفير بريطاني يؤدي الفريضة.

ويبلغ كوليس من العمر ستين عاما. والتقطت له صور هو وزوجته السورية هدى مجركش بلباس الإحرام في الحرم المكي.

وقد نشرت تلك الصور على صفحة تويتر للكاتبة السعودية فوزية البكر، والتي كتبت: "أول سفير بريطاني يؤدي فريضة الحج بعد اعتناقه الإسلام، سيمون كوليس في مكة مع زوجته هدى، الحمد لله".

ورد السفير الذي يتحدث العربية بطلاقة: "شكرا فوزية كل عام وأنت بخير."

مصدر الصورة Twitter Image caption تغريدة للسفير يشكر فيها مهنئيه باعتناق الإسلام والحج.

وشكر كوليس كل من هنأه عبر موقع تويتر، وأعلن على صفحته في تغريدة أنه اعتنق الإسلام، قبل وقت قصير من عقد قرانه على زوجته.

وفي رد على تغريدة، قال كوليس إنه أسلم "بعد ٣٠ عاما من البقاء في مجتمعات مسلمة وقبيل الزواج مع هدى".

ويشغل كوليس منصبه الحالي منذ عام 2015، وكان قبل ذلك سفيرا في العراق وسوريا وقطر والكويت.

مصدر الصورة fawziah1

وسحبت الحكومة البريطانية كوليس عام 2012 من منصبه في سوريا لدواع أمنية بسبب الحرب، إذ كان من بين الذين انتقدوا الرئيس السوري بشار الأسد بشدة.