الانتخابات الأمريكية 2016: ترامب "لامس سيدة كالأخطبوط"

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نقلت صحيفة نيويورك تايمز تصريحات لسيدتين أمريكيتين قالتا إن دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية "قام بلمسهما بطريقة غير لائقة"، لكن مسؤولين في إدارة الحملة الانتخابية لترامب نفوا صحة تلك التصريحات.

وقالت إحدى السيدتين، إن ترامب "مسك ثدييها وحاول أن يمد يده إلى تنورتها قبل نحو ثلاثين عاما وهما على متن طائرة". أما السيدة الثانية فقالت إن ترامب "قبلها من الفم رغما عن إرادتها في مبنى تاورز الذي يملكه عام 2005".

ووصف مسؤولون في حملة ترامب هذه التصريحات بأنها "محض خيال".

وقالت الحملة في بيان صادر عنها "إن صحيفة نيويورك تايمز تقود حملة مغلوطة تهدف لاغتيال شخصية ترامب معنويا".

أخطبوط

وصرحت جيسيكا ليدز البالغة من العمر 74 عاما وهي من سكان مانهاتن، أنها كانت تجلس إلى جانب ترامب في جناح الدرجة الأولى على متن طائرة متوجهة إلى نيويورك، وفي تلك اللحظة رفع مسند المقعد وبدء يلامسها. وقالت ليدز: "لقد كان يشبه الأخطبوط، يداه كانت تذهبان في كل اتجاه، كان ذلك اعتداء".

أما راشيل كروكس التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما وتعمل في شركة عقارية بمبنى تاورز التابع لترامب، فقالت إنه قبّلها رغما عن إرادتها من الشفاه خارج المصعد.