فيروس كورونا: الاستخبارات الأمريكية "منقسمة" حول منشأ كوفيد – 19

قال تقرير رفعت عنه السرية إن وكالات المخابرات الأمريكية لم تعثر على دليل مباشر على أن كوفيد - 19 نشأ في مختبر صيني.

وقال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية إن كلا من الأصل الطبيعي والمختبري لا يزالان سيناريوهين محتملين.

وأشار إلى أن معظم وكالات الاستخبارات الأمريكية تتفق على أن الفيروس لم يتم تعديله وراثيا أو "تكييفه مخبريا".

كانت أصول الوباء موضع نقاش مرير في الولايات المتحدة.

رفضت الصين بشدة نظرية التسرب المخبري.

صدر تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ليلة الجمعة، بعد أن أقر الكونغرس مشروع قانون في مارس/آذار الماضي يمنح المخابرات الأمريكية 90 يوما لرفع السرية عما تعرفه عن معهد ووهان لعلم الفيروسات.

وقال التقرير المؤلف من 10 صفحات "لا تزال وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة أخرى غير قادرتين على تحديد المصدر الدقيق لوباء كوفيد - 19، حيث تعتمد الفرضيات (الطبيعية والمخبرية) على افتراضات مهمة أو تواجه تحديات مع تقارير متضاربة".