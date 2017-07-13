Qeyri-adi alov
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Qeyri-adi alov

  • 13 İyul 2017

ABŞ-ın Wyoming ştatında yanğınla mübarizə briqadası belə bir qeyri-adi yanğına rast gəlib.

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