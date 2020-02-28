"Öpüşməyin!" Baş epidemioloq İbadulla Ağayev koronavirusa yoluxmamağın yollarını izah edir

  • 28 Fevral 2020

Video açılmasa, YouTube-da izləyin.

Baş epidemioloq İbadulla Ağayev Azərbaycanda koronavirus epidemiyasının yayılması ilə bağlı Səadət Akifqızının suallarını cavablandırır.

Əlaqəli mövzular

Bu barədə daha geniş