Bu günün xəbərləri: Qarabağda Rusiya sülhməramlılarının 9 may sıra düzülüşü, ictimai nəqliyyat 7 gün işləməyəcək

Xankəndində Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin 9 may təntənəli sıra düzülüşü keçiriləcək - MN, ictimai nəqliyyat 7 gün işləməyəcək, bu və digər xəbərlər BBC News Azərbaycancanın icmalında.

Azərbaycanda 9 may Qələbə günü münasibəti ilə ölkə boyunca müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirir.

İctimai nəqliyyat 7 gün işləməyəcək

Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, 9 may saat 00:00-dan 16 may saat 06:00-dək ölkə ərazisində ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılır.

Həmçinin istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədilə 11 və 12 may iş günləri ilə 8 may və 16 may istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib.