Gülnarə Kərimova: Özbəkistan prezidentinin qızı 240 milyon dollarlıq mülk imperiyasını necə qurub

Şəklin mənbəyi, GETTY IMAGES/FREEDOM FOR EURASIA

“Freedom For Eurasia”nın araşdırmasına görə, Gülnarə Kərimova rüşvət və korrupsiya yolu ilə əldə etdiyi vəsaitlə Britaniya şirkətlərindən istifadə edərək ev və təyyarə alıb.

"Kərimova işi bütün zamanların ən böyük rüşvət və korrupsiya işlərindən biridir", - “Freedom For Eurasia” hesabatının və Oksford Universitetinin tədqiqatçısı Tom Mayne deyib.

“Freedom For Eurasia” müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Böyük Britaniya, İsveçrə, Fransa, Dubay və Hong Kong-da həbs edilməmişdən əvvəl şübhəli vəsaitlərlə satın alındığını iddia etdiyi ən azı 14 mülkü müəyyən etmək üçün əmlak və torpaq reyestrinin qeydlərini araşdırıb.

“Freedom For Eurasia” təşkilatının hesabatında, həmçinin London və Britaniyanın Virgin adalarındakı şirkətlərin adları çəkilir ki, onlardan Kərimova və ya tərəfdaşları tərəfindən cinayətdən əldə edilən gəlirlərin mülklərə, eləcə də şəxsi təyyarəyə xərcləmənsi üçün istifadə edilib.

Kərimova ilə əlaqəli iki Böyük Britaniya şirkəti - Panally Ltd və Odenton Management Ltd üçün mühasibat xidmətlərini əvvəllər Londonun New Oxford küçəsində yerləşən SH Landes LLP firması təmin edib.