Zelenski ABŞ Konqresində çıxış edib, Biden "Tək qalmayacaqsınız" deyib

Biden: "Siz heç vaxt tək qalmayacaqsınız"

Kreml: Ukraynaya silah tədarükü münaqişənin dərinləşməsinə səbəb olur

Pelosinin dəvəti: Ukrayna xalqına tərif

“Hər şeyə rəğmən Ukrayna hələ yaşayır”

Ardenlər hücumu bənzətməsi

Zelenski çıxışını ingiliscə və onun "will never surrender" (“heç vaxt təslim olmayacaq”) sözləri Winston Churchill-in məşhur çıxışına açıq-aydın istinad olub.

"Ukrayna xalqı Milad bayramını şam işığında qeyd edəcək"

Nümayəndələri güldürən sözlərindən sonra o, ingiliscə “Sorry, we are at war” deyə açıqlamasına davam edib. "Biz bunun üzərində işləyirik" - Biden gülərək cavab verib.