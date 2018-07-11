Facebook canlı yayımı: Yay mövsümü xaricdə təhsil imkanları axtarmaq üçün məqamdırmı?
- 11 İyul 2018
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Yay mövsümü xaricdə təhsil imkanları axtarmaq üçün məqamdırmı? Bu və digər suallarınızı Facebook Live verilişimizdə Xaricdə təhsil üzrə ekspert Rövşən Bağırov cavablandıracaq.
Verilişimizə buradan baxa bilərsiniz.