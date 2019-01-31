"O başqa İlham Əliyev idi, sonradan başladı dəyişməyə" - Mehman Əliyev Sual Vaxtı proqramımızda
- 31 Yanvar 2019
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BBC News Azərbaycancanın Sual Vaxtı Youtube proqramını növbəti qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir.
Onunla müxbirimiz Səadət Akifqızı söhbət edib.