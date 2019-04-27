Bakıda Formula 1: Charles Leclerc irəlidədir
Şənbə günü Bakıda keçirilən Formula1 yarışlarında ən yaxşı vaxtı Ferrari komandasının pilotu Charles Leclerc göstərib.
Onun komanda üzrə partnyoru Sebastian Vettel ikinci yerdədir. Onun ardınca isə 1 saniyəlik fərqlə Red Bull-un pilotu Max Verstappen gəlir.
Cümə günü quyu qapağı ilə bağlı insident yarışlarda fasilə yaradıb.
Belə görünür ki, Williams komandasından George Russell-in bolidini zədələn lyukun yerindən oynamasına səbəb Charles Leclerc-in Ferrari-si oldmuşdur, BBC Sport saytında Azerbaijan Grand Prix 2019 yarışlarını işıqlandıran Andrew Benson yazır.
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Hazırda üst 10 yer belə sıralanıb:
1.Leclerc
2.Vettel
3.Verstappen
4.Bottas
5.Hamilton
6.Kvyat
7.Magnussen
8.Albon
9.Perez
10.Raikkonen
Aprelin 26-da başlayan yarışların final mərhələsi bazar günü keçiriləcək.
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