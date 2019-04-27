Bakıda Formula 1: Charles Leclerc irəlidədir

  • 27 Aprel 2019
Formula 1 F1 Fotonun müəllifi KIRILL KUDRYAVTSEV/ GETTY
Image caption Aprelin 26-da başlayan yarışların final mərhələsi bazar günü keçiriləcək (Şəkil arxivdəndir)

Şənbə günü Bakıda keçirilən Formula1 yarışlarında ən yaxşı vaxtı Ferrari komandasının pilotu Charles Leclerc göstərib.

Onun komanda üzrə partnyoru Sebastian Vettel ikinci yerdədir. Onun ardınca isə 1 saniyəlik fərqlə Red Bull-un pilotu Max Verstappen gəlir.

Cümə günü quyu qapağı ilə bağlı insident yarışlarda fasilə yaradıb.

Belə görünür ki, Williams komandasından George Russell-in bolidini zədələn lyukun yerindən oynamasına səbəb Charles Leclerc-in Ferrari-si oldmuşdur, BBC Sport saytında Azerbaijan Grand Prix 2019 yarışlarını işıqlandıran Andrew Benson yazır.

Hazırda üst 10 yer belə sıralanıb:

1.Leclerc

2.Vettel

3.Verstappen

4.Bottas

5.Hamilton

6.Kvyat

7.Magnussen

8.Albon

9.Perez

10.Raikkonen

Aprelin 26-da başlayan yarışların final mərhələsi bazar günü keçiriləcək.

Fotonun müəllifi Getty Images
Image caption Cümə günü qəzaya görə yarışların ilk sessiyası ləğv olunub

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