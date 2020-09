Azərbaycanın bəzi banklarının adı "şübhəli pul əməliyyatlarında" çəkilir

Əməliyyatlar barədə məlumatlar bankların 2000-2017-ci illər arasında - ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinə (U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN-ə) göndərdiyi sızdırılmış sənədlərində əks olunub.

Azərbaycana gələn və gedən pul miqdarı nə qədərdir?

Burada "50 əməliyyatdan 31-ni Bank of Baku-nun (32 milyon 500 min dollar), 16-nı Azərpoçt-un (30 milyon dollar) həyata keçirdiyi" göstərilir.

Bank of Baku isə 2012-ci ilin sentyabrın 11-dən 2013-cü il fevralın 8-nə qədər ümumi məbləği 32 milyon 500 min dollar olan 31 əməliyyat "həyata keçirib". Bu məbləğin hamısının The National Bank of Ras-a (Ras Al-Khaimah, Uae) köçürüldüyü göstərilir.