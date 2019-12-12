Britaniyada ümumi seçkilər keçirilir
- 12 Dekabr 2019
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Cümə axşamı günü Böyük Britaniyada ümumi seçkilər keçirilir.
Seçki məntəqələri yerli vaxtla səhər saat 7-də açılıb və axşam saat 10-da bağlanacaq.
Kütləvi informasiya vasitələri seçki məntəqələrinin açıq olduğu müddətdə seçki kampaniyasının detalları və ya seçkilərlə bağlı məsələləri yayımlaya bilməzlər.
Seçkidə majoritar sistemlə 650 deputat seçiləcək.