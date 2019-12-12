Britaniyada ümumi seçkilər keçirilir

  • 12 Dekabr 2019
Birləşmiş Krallıq parlamenti Fotonun müəllifi TOLGA AKMEN/AFP via Getty Images

Cümə axşamı günü Böyük Britaniyada ümumi seçkilər keçirilir.

Seçki məntəqələri yerli vaxtla səhər saat 7-də açılıb və axşam saat 10-da bağlanacaq.

Kütləvi informasiya vasitələri seçki məntəqələrinin açıq olduğu müddətdə seçki kampaniyasının detalları və ya seçkilərlə bağlı məsələləri yayımlaya bilməzlər.

Seçkidə majoritar sistemlə 650 deputat seçiləcək.

Əlaqəli mövzular