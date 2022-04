Körpə yuxusu necə olmalıdır? Miflər və faktlar

Lazım olan qədər yatmaq?

London Goldsmiths Universitetinin yuxu psixologiyası professoru və "İstirahət: yuxu haqqında elm" ("Nodding Off: The Science of Sleep") kitabının müəllifi Alice Gregory deyir ki, "Böyüklərdə olduğu kimi, körpələrdə də yuxu rejimi fərqlidir".