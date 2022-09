Şəkillərdə: Kraliçanın idman həyatı ilə bağlı xatirələr

Şəklin alt yazısı,

Kraliçanın ilk atı - Peggy adlı Shetland poni-si ona 4 yaşı olanda hədiyyə edilmişdi. O, 6 yaşından at sürməyə başlamışdı. Yeniyetməlik illərində, o, artıq peşəkar çapar qadın idi və bu şəkildə monarx kimi ilk dəfə "Trooping the Colour" paradında -1952-ci ildə at sürür.