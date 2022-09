Kraliça: At və yarışlarına xüsusi sevdası olan sahibkar və cins at yetişdirən

14 dəqiqə əvvəl

Sandringham-dakı heykəl onun tacın arxasındakı şəxsin kimliyini görməyə nadir də olsa imkan verən idmana - at yarışına olan sonsuz sevgisinin göstəricisidir.

Və Kraliça damazlıq at yetişdirməlisinə və yarışlara verdiyi töhfəsi ilə tanındıqdan sonra o, 2021-ci ildə Britaniya Çempionlar Seriyasının Şöhrətlilər siyahısına daxil edildi.

Atlar onun həyatında lap kiçik yaşlarından bir nişanə idi. Kraliça at sürməyi 4 yaşında babası V George-nin ona döğum günü hədiyyəsi olan Peggy adlı Shetland Ponisi ilə öyrənmişdi.

Onun at yarışlarına marağı İkinci Dünya müharibəsi zamanı, atasını Wiltshire-də təlim görən royal atlara baxarkən müşayiət etdiyi vaxtda artdı.

Onun ilk qələbəsi Monaveen-lə gəldi, at 1949-cu ildə Fontwell Parkda maneələrdən atladı və düz ərazidə keçirilən maneəsiz at yarışlarında Böyük Britaniyada iki dəfə - 1954 və 1957-ci illərdə çempion oldu.

"Kraliça amerikalı at təlimçisi, atları dinləyən adam Monty Roberts-i həvəslə izləyirdi və onun bir çox texnikasını özünün atlarının üzərində tətbiq etdi - məsələn, onları mavi plastik təbəqənin üzərində gəzdirirdi ki, suda gəzməkdən qorxmasınlar.

Özü də at minməyə həvəsli olan Kraliça 1981-ci ildə keçirilmiş Trooping of the Colour paradında silahlı şəxsin atəş açmasından sonra atına oturarkən yəhərdə öz şücaətini nümayiş etdirdi.