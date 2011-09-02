Eyfel üzərində şimşək fotosu sərgiyə çıxarılır

  • 2 Sentyabr 2011
Fotonun müəllifi BBC World Service
Image caption Şimşək çaxarkən Parisdəki Eyfel qülləsi mavi rəngə boyanıb. Həvəskar fotoqraf Bertrand Kulik bu şəkli Burqundidə keçiriləcək "Lumieres celestes, lumieres des hommes" sərgisinə çıxaracaq. Şəkil 2008-ci il iyulun 28-də, saat 21.02-də Fransa paytaxtında ildırım çaxarkən çəkilib.