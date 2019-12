Golden Globe mükafatlarında kim qalib gəldi?

Fotonun müəllifi noncredit Image caption Golden Globe mükafatçıları elan edilib

Richard Linklater-in Boyhood ("Uşaqlıq") adlı filmi Golden Globe Mükafatlarında ən çox mükafatlar alıb.

12 il ərzində çəkilən film “ən yaxşı dram” tituluna layiq görülüb, Rihard Linklater “ən yaxşı rejissor” mükafatını alıb, Patricia Arquette isə “ən yaxşı köməkçi aktrisa” seçilib.

Britaniyalı aktyor Eddie Redmayne The Theory of Everything ("Hər Şeyin Teoriyası") filmində fizikaşünas Professor Stephen Hawking rolu üçün “ən yaxşı aktyor, dram” mükafatını alıb.

Golden Globe mükafatları həm film, həm də televiziya sahələri üzrədir.

The Grand Budapest Hotel ("Böyük Budapeşt Oteli") filmi “ən yaxşı müzikl və ya komedia” kateqoriyasında qalib gəlib. Aktrisa Amy Adams isə Big Eyes ("Böyük Gözlər") filmindəki roluna görə “ən yaxşı aktrisa, komediya və ya müzikl” mükafatını alıb.

Adı beş kateqoriyada çəkilsə də Alan Turing-in The Imitation Game ("İmitasiya Oyunu") adlı filmi mükafat almayıb. Gone Girl ("Yox Olmuş") adlı triller həmçinin dörd kateqoriyada namizəd olsa da, əliboş qayıdıb.

Ötən həftə Parisdə Charlie Hebdo satirik jurnalına edilən hücumdan sonra bir sıra aktyor mərasimdə söz azadlığını dəstəkləyib.

“Həyatboyu Müvəffəqiyyət Mükafatını” alan aktyor George Clooney nitqini bitirərkən bazar günü bütün dünyada keçirilən yürüşləri şərh edib: “Onlar etiraz olaraq deyil, “biz qorxu içində gəzməyəcəyik” demək üçün yürüş etdilər”, aktyor deyib.

House of Cards serialında əsas rolda olan Kevin Spacey ilk Golden Globe mükafatını bu dəfə alıb.

Qaliblərin tam siyahısı bu linkdə (ingiliscə): http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-30432198