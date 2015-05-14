Honda 5 milyona yaxın avtomobili geri çağırıb
Yaponiyanın iri avtomobil şirkəti təhlükəsizlik yastıqlarındakı mümkün nasazlıqla bağlı avtomobillərini geri çağırır.
Şirkətin açıqlamasında 4,89 milyon ədəd avtomobilin geri çağrılacağı deyilir.
İstehsalçının narahatlığı konstruksiya çatışmazlığı nəticəsində partlaya biləcək təhlükəsizlik yastıqlarındakı nasosla bağlıdır.
Həmin hissə Honda tərəfindən istehsal olunmayıb. Nasosun Takata şirkətindən alındığı qeyd olunur.
Bundan əvvəl Takata nasosları ilə bağlı narahatlıqlara görə Nissan və Toyota 6,5 avtomobili geri çağırıb.