Messi 500-cü qoluna necə çatdı

  • 18 Aprel 2016

Argentina millisi və İspaniyanın Barcelona klubunda oynayan Lionel Messi vurduğu qolların sayını 500-ə çatdırıb.

O, bu qolunu Valencia klubuna qarşı ev oyununda vurub.

Matç Barcelonanın 1-2 hesablı sürpriz məğlubiyyəti ilə başa çatıb.