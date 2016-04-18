Messi 500-cü qoluna necə çatdı
- 18 Aprel 2016
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Argentina millisi və İspaniyanın Barcelona klubunda oynayan Lionel Messi vurduğu qolların sayını 500-ə çatdırıb.
O, bu qolunu Valencia klubuna qarşı ev oyununda vurub.
Matç Barcelonanın 1-2 hesablı sürpriz məğlubiyyəti ilə başa çatıb.