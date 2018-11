Soyuq gündə isti qalmağın 10 yolu

Image caption Zəncəfil, limon və ballı isti su boğaz ağrılarına qarşı əla vasitədir.

Axır günlər aranızda üşüyən varmı? Aşağı düşən temperaturlar, kəskin küləklər və isti qalmaq üçün adi mövsümi mübarizə artıq payızın əsl üzünü göstərir.

Siz və Sizin ( You and Yours) verilişi qışda isti qalmağın yollarını araşdırıb. Bu qış bədəninizi və qəlbinizi isti saxlamaq üçün sizə asan vasitələr təqdim etmək qərarına gəldik.

1. Evdə yanınızda bir örtük saxlayın

Evdə isti qalmaq üçün örtük əla vasitədir. Yatarkən üşüməmək üçün yorğanın üzərindən qalın bir ədyal ata bilərsiniz. Yaxud film izləyərkən şala bürünmək istirahətinizə başqa bir dad qatar.

Əsas məsələ isə doğru yorğan seçimidir. Tərkibində artıq sintetik olan yorğanlar sizi tərlədər. Ən yaxşısı yun ədyaldır.

2. Qızdırıcılardan istifadə edin

İçinə isti su doldurulan qızdırıcılardan çox vaxt yatan zaman yararlanırıq. Bu rezin dostdan daha çox istifadə edə bilərik: divanda oturarkən, işə getməmişdən əvvəl maşınınızın oturacağını isitmək üçün, uzun gəzintilər zamanı gödəkçənin içinə qoyaraq və ya ofisdə üşüməmək üçün dizimizin üstündə saxlayaraq. Bu yolla qışın haradan gəlib, haraya getdiyini hiss etməyəcəksiniz.

3. Ləzzətli isti şokolada yox deməyin

Soyuğu hiss etməmək üçün tez-tez isti içkilər qəbul etmək ləzzətli vasitədir. Bu zaman bədən temperaturu daxildən yüksəlir. (Ancaq qaynar içkidən uzaq durun. Qaynar içki bizi sürətlə tərlədir və bədən eyni sürətlə də soyuyur!)

Özünüzü kremli, marşmelovlu və ya karamelli isti şokolada qonaq edin. Qışın da öz üstünlükləri var.

4. Yağlı qidalardan yan keçməyin

İsti şokoladınızı kremli-qaymaqlı içməyin digər yaxşı səbəbi də tərkibindəki yağdır. Belə ki, yağlı qidalar bədənin daxili istiliyini artırır. Orqanizm həzm prosesində enerjidən istifadə edir. Bu zaman bədənimiz isinir və yağlar gec həzm olunduğuna görə bədənimiz uzun müddət isti qalır.

Qızardılmış çörəyə çoxlu yağ sürtün, yer fıstığını bol-bol yeyin və avokadodan yan keçməyin!

5. Zəncəfilə dadanın

Zəncəfil kökü qan dövranını sürətləndirərək bədən temperaturunu artırır. İsti suya azca limon sıxın, bal qatın və sürtgəcdən keçirilmiş zəncəfil kökünü əlavə edib, qarışdırıb için. Yaxud tərəvəz qızartmasına bir-iki xırda tikə zəncəfil də əlavə edin.

Zəncəfilli çörək də yaxşı seçimdir. Zəncəfilin dadı və qoxusunu bəyənmirsinizsə, qana yaxşı təsir edən başqa qidalardan istifadə edin, məsələn, istiot, sarımsaq və goji meyvəsi soyuq havada dostlarımız sayıla bilər.

6. Yelin qarşısını alın

Evdə isti qalmaq üçün digər bir üsul qapının altından içəri girən soyuq havanın qarşını almaqdır. Bunun üçün köhnə bir dəsmalı bir neçə dəfə qatlayıb tikmək bəs edər.

Açar dəliklərinə pambıq tıxayaraq və pərdələr üzərindən termal astarlar asaraq da içəri dolan soyuq havanın qarşısını almaq olar.

7. İsti yoqanı sınaqdan keçirin

İsti yoqa üçün isti otaq lazımdır. Bu isə həddindən artıq tərləməyə səbəb olur. Tanımadığınız insanlarla eyni otaqda tərləmək yaxşı səslənməsə də, soyuq havada həm isinəcək, həm də qan dövranınızın sürətlənməsinə şərait yaratmış olacaqsınız.

Üstəgəl yaxşı dartılmış əzələlər və yüksək enerji sahibinə çevriləcəksiniz. Və çox güman ki, bu, sizə baha başa gəlməyəcək. Bir çox yoqa mərkəzləri bir aylıq pulsuz sınama təklifi və ya yeni gələnlərə endirimlər təqdim edir. Sınamağa dəyər.

8. Sobanı işə salın

Evdə bişən yemək ümumiyyətlə canı isidir. Lakin xörək hazırlamaq üçün sobadan istifadənin başqa bir faydası da var.

Ev heyvanınız və ya azyaşlı uşağınız yoxdursa, yeməyiniz, çörəyiniz, yaxud şirniyyatınız hazır olduqdan sonra, sobanın qapısını açıq saxlayın. Ləzzətli qoxu ilə yanaşı, evə istilik də yayılacaq.

9. Evdə bacardığınız qədər hərəkət edin

Çölə çıxmamaq üçün soyuq hava bəhanəsi, evdəki yarımçıq işləri tamamlamağa kömək ola bilər. Çardağı təmizləmək, kandarları rəngləmək, asmağa vaxt tapmadığınız tablonu divara asmaq və sair.

Hərəkət etdikcə, yerləri rənglədikcə və ya sildikcə və pilləkənləri yuxarı-aşağı dırmandıqca bədəninizdə daha çox istilik yaradırsınız. Günün sonunda vicdanı rahat yatmağın yerini isə heç nə verə bilməz.

10.Üzünüzü qırxmayın

Üzdəki tüklərin adamı hipsterlərə bənzətməklə yanaşı, son dərəcə praktik bir faydası da var: saqqal üzü külək, yağış, qar və dolu kimi pis hava şəraitindən qoruyur.

Bədəninizin harasında olursa olsun, uzun tük orqanizmi isti və rahat saxlayan izolyasiya qatı rolunu oynayır. Qışda ülgüc və taraş bıçaqlarına yox deyin!