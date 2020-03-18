Koronavirus: Azərbaycan və qonşularında boşalan küçələr

Image caption

Bu şəkil İranın Qum şəhərində martın 17-də çəkilib. Burada koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı artmaqdadır. İmam Həsən əl-Əskəri məscidi virusun yoluxması qorxusu ilə bağlıdır. İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 1135 nəfəri keçib. Bu virusa yoluxanların sayı martın 18-ə olan məlumata görə 17361 nəfərdir.