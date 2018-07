Bu, BBC Yayım Evinin önündə adi iş günlərindən biridir.

The One Show proqramının növbəti çəkilişlərində, həm də Walking with Dinosaurs (Dinozavrlarla gəziş) şousunun qəhrəmanlarından bəhs olunur.

Vüsal Həmzəyev qədim yırtıcıya yaxınlaşmağa cəhd edib.

London sizin qapınızda layihəsi çərçivəsində digər video bloqları izləyin: