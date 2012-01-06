Meksika prezidenti Felipe Calderon dünyanın ən yüksək körpüsünün açılış mərasimində iştirak edib.
Meksikada dünyanın ən yüksək körpüsü salınıb
- 6 Yanvar 2012
- Bunu paylaşın Facebook
- Bunu paylaşın Messenger
- Bunu paylaşın Twitter
- Bunu paylaşın Email
- Bunu paylaşın Facebook
- Bunu paylaşın WhatsApp
- Bunu paylaşın Messenger
- Bunu paylaşın Twitter
-
Paylaş
Bunu paylaşınBu keçidlər xarici sayta aparır və yeni pəncərədə açılacaqlar
-
-
-
MessengerBunu paylaşın Messenger
-
MessengerBunu paylaşın Messenger
-
-
ВКонтактеBunu paylaşın ВКонтакте
-
ОдноклассникиBunu paylaşın Одноклассники
-
Bu keçidi köçürPaylaşma haqqında
Bu keçidlər xarici sayta aparır və yeni pəncərədə açılacaqlar
Bu xəbəri paylaş Paylaşma haqqında
Baş xəbərlər
Video
Video
Video