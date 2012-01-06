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Meksikada dünyanın ən yüksək körpüsü salınıb

  • 6 Yanvar 2012

Meksika prezidenti Felipe Calderon dünyanın ən yüksək körpüsünün açılış mərasimində iştirak edib.