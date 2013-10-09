Binəqədi: 9 saylı dairə, 8 saylı məntəqə
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Binəqədi məntəqəsində səslərin hesablanması - video

  • 9 Oktyabr 2013

Binəqədi rayonu 9 saylı seçki dairəsinin 8 saylı məntəqəsində səsvermə başa çatandan sonra bülletenlərin hesablanması üçün seçki qutuları açılır.