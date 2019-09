Vyetnam: Əfsanəvi sərkərdənin dəfn mərasimində minlərlə adam iştirak edib

Vyetnamda müstəqillik uğrunda mübarizə dövrünün qəhramanı, əfsanəvi general Vo Nguyen Giap-ın dəfn mərasimi keçirilib.

Əfsanəvi sərkərdənin dəfn mərasimi iki gün çəkib.

Generalın cənazəsi rəsmi vuidalaşma mərasimindən sonra paytaxt Hanoi şəhərindən Quang Binh bölgəsindəki doğma kəndinə gətirilmişdir.

Paytaxt Hanoi-da general Giap ilə vidalaşma mərasimində minlərlə Vyetnam vətəndaşı iştirak edib.

Thousands of people have paid their respects to Gen Giap in Hanoi and at military centres across Vietnam.

General Giap Vyetnamda Fransa və ABŞ hərbiyyələrinin məğlub olduğu müharibələrdə Vyetnam silahlı qüvvələrinə rəhbərlik edib.

General Vo Nguyen Giap 102 yaşında vəfat edib.