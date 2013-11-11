Bazar günü Amsterdamda keçirilən MTV Avropa Musiqi Mükafatlarında (EMAs) Eminem Qlobal İkona Mükafatı alıb.
Beləliklə reper Bon Jovi, Queen və Whitney Houston kimi bu mükafatı alan ulduzlar siyahısına qoşulur.
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Bu keçidlər xarici sayta aparır və yeni pəncərədə açılacaqlar
Bazar günü Amsterdamda keçirilən MTV Avropa Musiqi Mükafatlarında (EMAs) Eminem Qlobal İkona Mükafatı alıb.
Beləliklə reper Bon Jovi, Queen və Whitney Houston kimi bu mükafatı alan ulduzlar siyahısına qoşulur.