Eminem, Rita Ora
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"Mükafat... sevirəm..." - Eminem Qlobal İkona mükafatını alıb

  • 11 Noyabr 2013

Bazar günü Amsterdamda keçirilən MTV Avropa Musiqi Mükafatlarında (EMAs) Eminem Qlobal İkona Mükafatı alıb.

Beləliklə reper Bon Jovi, Queen və Whitney Houston kimi bu mükafatı alan ulduzlar siyahısına qoşulur.