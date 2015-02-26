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Neft niyə ucuzlaşıb?

  • 26 Fevral 2015

Neftin qiyməti keçən ildən ikiqat ucuzlaşıb. İstehlakçılar bunun xeyrini görsə də, nəticədə əmələ gələn deflyasiya iqtisadiyyat üçün ziyanlı ola bilər.