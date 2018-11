Mənə İİV yoluxduran xəyanətkar sevgilimi necə haqqa həvalə etdim?

Fotonun müəllifi Diane Reeve

18 illik ailə həyatı dağılandan sonra, Diane Reeve yenidən sevgili tapacağını düşünmürdü. Lakin 50 yaşı olarkən 2002-ci ildə o, yenidən aşiq olur. Sən demə, yeni sevgilisi Philippe Padieu başqa qadınlarla cinsi əlaqə olurmuş və Diane-nı İnsanın İmmunçatışmazlığı virusu (İİV) ilə yoluxdurur.

"Özüm üçün sevgi mövzusunu bir növ bağlamışdım, amma bir neçə tanışım məni bunun üçün erkən olduğuna inandırdı və onlayn tanışlıq səhifələrindən istifadə etməyi məsləhət bildilər. Kifayət qədər kobud davrandığıma görə onlayn səhifələrdən də imtina etmək istədiyim ərəfədə Philippe-dən mesaj aldım."

Qısa bir mesaj idi: "Profilini bəyəndim, görüşmək istəyərəm". Lakin tərəddüd edirdim. O fransız və yaraşıqlı idi və düşündüm, "OK, son bir şans verəcəyəm özümə."

Biz mənim döyüş sənəti məktəbimdə görüşdük - o da döyüş sənətçisi idi - və sonra yerli bir restorana getdik, içki içib və məzə yedik. Təxminən bir saatlıq söhbətimizin sonunda onu bəyənmişdim və deyəsən o da eyni fikirdə idi.

Onun danışmağa çoxlu hekayəsi var idi və özü haqqında çox söhbət açdı. Bu isə yeni bir təcrübə idi mənim üçün, çünki adətən qadınlar daha çox danışırlar ki, bunu heç sevmirəm.

Elə ilk görüşdəcə məndə ona qarşı maraq yaranmışdı, amma onun eyni hisslər keçirdiyini dəqiq bilmirdim. Sonra o, bir iftilat etdi və "Ah, OK, onda da maraq yaranıb," deyə düşündüm və beləcə hər şey başladı. Biz tez-tez görüşürdük.

Fotonun müəllifi Alyssa Vincent Photography Image caption Diane və Philippe döyüş sənətinə maraq göstərirdilər

Philippe böyük bir şirkət üçün təhlükəsizlik analitiki kimi işləyirdi, amma münasibətimiz başladıqdan bir il sonra, işdən çıxarıldı. Yeni iş axtaran əsnada mənə məktəbdə kömək etməsini xahiş etdim.

Dərslərdən sonra biz adətən gəzməyə gedər və gecələri birlikdə keçirərdik. Münasibətimizin yeni olduğu barədə söhbətimiz olmuşdu və bu səbəbdən həftədə üç və ya dörd dəfə onunla görüşür, qalan günləri isə məktəblə məşğul olurdum.

Mən xoşbəxt idim, o da xoşbəxt idi, hər şey yaxşı gedirdi və biz dörd il yarım birlikdə olduq.

2006-cı ildə qızım ailə həyatı qurdu və biz gözəl bir nikaha şahid olduq.

Philippe də orada iştirak edirdi - o, bu böyük ailəvi məclisi videolentə alırdı - və biz nikahdan sonra, ailəvi şam yeməyinə gedəcəkdik. Amma o, mənə sonra mobil telefonundan zəng vurub, "Gələ bilməyəcəyəm, özümü yaxşı hiss etmirəm" dedi.

Fotonun müəllifi Diane Reeve

Ev telefonundan zəng vurmaması məni şübhələndirmişdi və bu yemək mənim üçün çox vacib olduğuna görə, çox əsəbi idim.

Yeməyə təkbaşına getdim, amma evə qayıdarkən, şam yeməyinə qatıla bilməyəcək qədər özünü narahat hiss edən Philippe-yə baş çəkmək istədim.

Qapı kilidli, ev qaranlıq idi və onun maşını da evin önündə deyildi. Mən bir müddət yol kənarında oturub, ağladım və daha sonra qəzəb mənə üstün gəldi.

Onun mobil telefon xərcini mən ödəyirdim və buna görə də səsli mesajlarını dinləyə bilirdim. İki fərqli qadının mesajlarını dinlədim və onun bu iki qadınla plan qurduğundan əmin oldum.

Mən təxminən bir saat yarım gözlədim və nəhayət gəldiyini gördüm.

Mənim maşınımı görər-görməz sürətlə yanından keçdi - dərhal nə isə baş verdiyini anlamışdı - və mən onu qonşuluqdakı küçələrdə izləməyə başladım.

Sonra o, ana yola çıxdı. Saatda 150 km sürətlə sürürdü və mən düz arxasında idim. Fikirləşdim ki, "Səni bütün gecə izləyə bilərəm, benzin çənim doludur".

Sonda o, maşını saxladı: məni onu xəyanətdə ittiham edərək qışqır-bağır saldım. O isə dedi, "Mənim səsli mesajlarımı dinləməyə haqqın yoxdur!" və irəli-geri hərəkət edirdi. Çox əsəbi idi və maşınını yumruqlamağa başladı.

Bu hərəkəti məni qorxutdu və hər şeyi bitirmək qərarına gəldim.

Biz şənbə günü ayrıldıq. Növbəti bazar ertəsi günü mənim həkim yoxlanışım var idi və cavablar uşaqlıq boyunu hüceyrələrimdə anomaliya olduğunu göstərirdi.

Onlar insan papilloma virusuna (İPV) yoluxduğumu göstərirdi. Bundan əvvəl məndə belə bir virus olmamışdı deyə dərhal Philippe-dən yoluxduğumu anladım. Bu, məni şoka saldığı qədər təəccübləndirdi. Anormal hüceyrələrin götürülməsi üçün əməliyyat keçirməli idim və bunun xərçəngə səbəb olub-olmayacağıdan əmin deyildim.

Digər iki qadını xəbərdar etmək haqqında düşünməyə başladım. Philippe-nin mobil telefonunda doqquz ay ərzində olan səsli mesajları nəzərdən keçirdim. Həmin qadınları tapmağa çalışırdım. Qarşıma çıxan bütün nömrələrı yığırdım və cavab verən qadın olduqda, "Philippe Padieu ilə görüşürsünüzmü?" soruşurdum. Və hə cavabını eşidən zaman, "Sizinlə bir az söhbət etməliyəm" deyirdim.

Mən onunla görüşən əlavə doqquz qadın tapdım.

Onlardan bəziləri dediklərimdən qəzəblənir, bəziləri telefonu üzümə asır, bəziləri daha çox sual verərək maraqlanır və bəziləri də mənə təşəkkür edirdilər, yəni müxtəlif cavablar aldım.

Philippe ilə görüşən və onun evinin yaxınlığında yaşayan bir qadın o qədər əsəbi idi ki, biz onunla görüşmək qərarına gəldik və digər qadınları da dəvət etdik. Biz birlikdə sakit nahar yeməyi yedik və şəkil çəkdirib, ədəbsiz bir jest edərək Philippe-yə göndərdik.

Başqa bir qadın da var idi ki, onunla daha gec əlaqə saxlamışdım. Mən onunla kiçik bir barda görüşdüm. O, Philippe ilə artıq bir il yarım imiş ki, həftədə 2-3 dəfə görüşürmüş.

Onların xüsusi bir münasibəti olmasa da, daha ciddi münasibət quracaqlarını gözləyirmiş deyəsən. Mən başıma gələn hər şeyi ona danışdım - illərcə yaşadığımız romantik münasibət, birlikdə ev axtarmağımız, birlikdə yaşamağa hazırlaşmağımız və ayrılığımız. Ona İPV və hələ də sağlamlıq problemləri yaşadığımı da söylədim.

O, söhbətimə diqqətlə qulaq asırdı.

"Bu sənin qərarındır və hələ də onunla görüşməyə davam etmək istəyirsənsə, öz işindir," ona dedim və həmin qadınla ilk və son görüşümüz olduğunu düşünürdüm.

Üç aydan sonra, mənə səhiyyə şöbəsindən zəng gəldi və analizə getmək tələbi olduğu deyildi. Təşvişə düşdüm, çünki anormal uşaqlıq boyunu ilə yanaşı, başqa sağlamlıq problemləri də yaşayırdım.

Birdən kimsə zəng vurarsa, onlara da xəbərdarlıq edim deyə Philippe-nin telefonunu hələ də saxlayırdım. Yenidən telefona baxdım və ən axırıncı zəngin son görüşdüyüm qadından gəldiyini gördüm.

Ona zəng vurub dedim: "Mənə səhiyyə şöbəsindən zəng vurmuşdular, bu işdə əlin varmı?"

O, mənə həyatım boyu unutmayacağım bir cümlə dedi: "Biz danışmalıyıq!" O, biz görüşdükdən bir müddət sonra da Philippe ilə münasibət saxlayıb, sonra ayrılıb. O, cinsi yolla yoluxan xəstəliklər haqqında narahat olmağa başlayıb və analiz vermək qərarına gəlib. Həkimi ona bəd xəbər verib, İİV xəstəsi olduğunu deyib.

Həmin an ötən altı ay ərzində başıma gələnlər - sağlamlıq problemləri, enerjimin tükənməsi, qocalmamı sürətləndirən şeylər - tapmaca açmasının hissələri kimi gözümün qarşısında canlanırdı.

Növbəti gün ginekoloqum ilə görüşdüm və onlar bəzi qan testləri etdilər. Bir gün keçmədən cavablar hazır idi.

"Diane, çox üzgünəm. Pozitivdir."

Telefon əlimdən düşdü və dizlərim üstə oturdum. Öləcəyimi düşünürdüm.

İİV haqqında çox məlumatlı deyildim. Əlacı olmayan zamanlar yadımda idi və bilirdim ki, indi dərmanı var. Lakin nə dərəcədə effektli olduğundan əmin deyildim. Çox pis xəstə olduğumu anladım.

Fotonun müəllifi Alyssa Vincent Photography Image caption Diane Reeve bu gün

Bu, 2007-ci ilin yanvarında olub.

Daha sonrakı analizlər QİÇS-li olduğumu göstərdi. Bu o deməkdir ki, immun sistem xəstəliyə həssas olacaq qədər zədələnib. İnfeksiya ilə mübarizə aparan hüceyrələr zədələndiyinə görə, bədən mübarizə apara bilmir.

Şəxsi işə sahib olduğu üçün sağlamlıq sığortam var idi və diaqnozdan cəmi iki ay əvvəl sığorta şərtlərini dəyişdirmişdim. Şərtlərin sonunda qeyd olunmuşdu ki, "Xahiş edirik nəzərdə saxlayın ki, biz İİV xərclərini qarşılamırıq" və mən də yoluxduğum İİV-dən xəbərsiz şəkildə şərtlərə imza atmışdım. İki ay sonra isə xəstəlik məni haqlamışdı.

Xəstəliyimi qarşılamayan sığortamla ayda 2000 dollar (təxminən 3000 manat) dəyəri olan dərman qəbul etməli idim.

Nəticələri əldə edər-etməz, mən məsləhətçiyə baş vurdum. Prosesi aparmaq üçün köməyə ehtiyacım var idi. Depressiya keçirirdim, qorxurdum və son dərəcə əsəbi idim.

Barda görüşdüyüm qadınla danışmaq qərarına gəldim. Biz birlikdə ağladıq və birlikdə qəzəbləndik. O, diaqnoz qoyulduqdan dərhal sonra, Philippe-yə xəbər edibmiş. Əvəzində isə, "Elə də böyük bir şey deyil, hər kəs nədənsə ölür. Həyatını davam etsən və məndən əl çəksən, necə olar?!" cavabını alır.

Şok əvəzinə belə bir reaksiya almaq çox qəribə idi.

Xəstəliyimizin səbəbkarı Philippe olduğuna görə, nə isə etmək istəyirdik. Bir az araşdırma apardıq və mənim diaqnozumdan bir neçə həftə sonra, polisə şikayət etmək qərarına gəldik.

Polisin onu dayandırmasını istəyirdik. İstəyirdik ki, polis Philippe-nin həqiqətən də daşıyıcı olub-olmadığını üzə çıxarsın. Başqa qadınların da eyni bəlaya düçar olmaması üçün nə isə etmək istəyirdik.

Polis anlayışla bizə qulaq assa da, iki nəfər olduğumuz üçün şikayət edə bilməyəcəyimizi dedi. Yox əgər dörd və ya beş nəfər irəli çıxarsa, rayon vəkili işə baxa bilər.

Fotonun müəllifi Diane Reeve

Biz Philippe-nin mobil telefonundakı zəng və nömrələri gözdən keçirdik. Birinci Philippe-nin evinin qonşuluğunda yaşayan və əvvəl də görüşdüyüm qadına zəng vurdum. O da analiz vermiş və İİV diaqnozu qoyulmuşdu.

O, bizə Philippe-nin evini izləyərək kömək etdi. Belə ki, onun evinin qarşısında gecədən səhərəcən qalan maşınların qeydiyyat nömrəsini qeyd edirdi. İşimiz gözlədiyimizdən də çox oldu, çünki Philippe inanılmaz səslənsə də, hər gecə başqa bir qadınla vaxt keçirirdi.

Maşın qeydiyyat nömrələri əsasında ad və ünvanı müəyyənləşdirə bilən bir dostum var idi və məlumatları əldə etdikdən sonra, həmin qadınlara baş çəkə bilərdik.

Ümumilikdə İİV ilə yoluxan 13 qadın tapdıq.

Dəhşət içində idim ki, o, necə bu qədər uzun müddət heç nə olmadan həyatını yaşayıb. Mən Philippe ilə 2002-ci ildən görüşürdüm, amma danışdığım bəzi qadınlar onu daha əvvəldən tanıyırdılar. Hər gecə fərqli maşın isə daha çox qadının yoluxması demək idi.

İş böyüdükcə məsələyə polis şöbəsi və ərazi vəkili qarışmağa başladı.

Philippe-nin viruslu olduğunu müəyyənləşdirmək üçün polis, yalançı zəng təşkil etmək qərarına gəldi. Mən polis bölməsindən zəng vurub, onun İİV-li olduğunu boynuna almasına çalışacaqdım. Amma söhbət istədiyimiz kimi getmədi.

Səsimi eşidən kimi "Telefon nömrəmi necə tapıbsan?" soruşdu.

"Salam, eşitmişəm ki, xəstəsən. Ona görə zəng vurdum," dedim və o, dəstəyi asdı.

Səhiyyə şöbəsində bizə qadınları tapmaqda kömək olan bir qadın işləyirdi. Mən həmin qadına Philippe-nin adını vermişdim, amma o tanımamışdı.

Sonra isə yadıma düşdü ki, Philippe bəzən başqa addan istifadə edirdi: Phil White. Və həmin qadın bu adı xatırladı. Philippe-ni böyrək daşı olduğunu düşünüb, həkimə getdiyi vaxt ilə şöbədə işləyən qadının onu gördüyü vaxt üst-üstə düşürdü.

"Görəsən diaqnozu həmin vaxt qoyulub?" deyə düşündüm.

2005-ci il idi, biz ayrılmamışdan təxminən bir il yarım əvvəl. O, həkimə getmiş və bəzi analizlər vermişdi.

Müalicəsi üçün pulu mən ödədiyimə görə köhnə çekləri çıxartdım və ərazi vəkilinə verdim. İlk dəfə idi ki, vəkil gülümsəyirdi. Çeklər məhkəməyə çağırış üçün "mümkün səbəb" rolunu oynayacaqdı. Əks halda məxfilik qanunlarına əsasən, onun İİV diaqnozu qoyulduğunu sübut etmək mümkün olmazdı.

Tapdığımız İİV-yə yoluxan 13 qadından yalnız beşi məhkəmədə ifadə verməyə razılaşdı. Qalanları virus ilə bağlı damğadan çəkindi. Biz dəstək qrupu yaratdıq və mütəmadi şəkildə mənim evimdə yığışırdıq. Bunun öhdəsindən birlikdə gəldik.

Bütün bunlara dözmək üçün bir motivasiyamız da o idi ki, məhkəmə cinayət kimi nəticələndiyi halda Texas ştatı tibbi xərcləri ödəyəcəkdi. Philippe isə "ölümcül silah hücumu" ilə ittiham olunurdu.

Qadınların izini tapmaq 5-6 ay davam edən uzun bir proses oldu. Demək olar ki, həftənin hər günü iş üzrə işləyirdik. Çox yorucu idi - və hələ də QİÇS-dən əziyyət çəkirdim - amma başqa heç kimin başına gəlməsin deyə qərarlı idim.

Nəhayət ki, məhkəmə 2009-cu ildə - Philippe ilə ayrıldıqdan üç il və diaqnozumdan iki il sonra başladı.

Ərazi vəkili bizə, Philippe-nin haqqımızda bildiyi istənilən məlumatı ictimailəşdirə biləcəyi xəbərdarlığını etmişdi. Buna hazır olmağıma baxmayaraq, belə qədər çətin olacağını bilmirdim. Təxminən bir saat ifadə verib, şahidlik etməli oldum. Amma hər şeyi öhdəsindən gəldim.

Həbs qərarından sonra, biz dostlarımız və ailələrimizi bir yerə toplayıb qeyd etdik. Çünki o artıq heç kimi incidə bilməyəcəkdi.

Philippe məsuliyyəti üzərinə götürmədi. O, insanları İİV-a mənim yoluxdurduğumu dedi ki, bu gülünc idi. Biz Michigan-dan 1997-ci ildə İİV-ə yoluxan bir qadın tapdıq. Eləcə də biz, hər birimizdəki virusun ümumi mənbəyinin Philippe olduğunu sübut edən kifayət qədər detallı yoxlanılmış və elmi şəkildə sübut olunan DNT araşdırması apardıq.

Mənə elə gəlir ki, o, qadınları İİV-yə bilərəkdən yoluxdururmuş və ona 2005-ci ildə qoyulan diaqnoz ilk olmayıb.

Əvvəl bağışlamaq hiss güc gəlsə də, artıq rahatam, çünki sözün düzü, vəziyyəti limon kimi qəbul edib, limonad hazırladım.

Amma Philippe-nin mənə və digər qadınlara etdiyi ən böyük pislik, bizim etibar və münasibət qurmaq bacarığımızı zədələməsi oldu. Olanları ötürməyə çalışıram, amma bu uzun əziyyətlər bahasına başa gəlir.

Həqiqətən də xoşbəxt insanam ki, məni anlayan və qəbul edən bir ilə yaxşı münasibətdəyəm. İlk dəfə 2008-ci ildə tanış olmuşuq və ikinci görüşdə hər şeyi ona danışdım. Ağlamağa başladım və o, məni qucaqlayıb dedi, "Narahat olma, mənim qardaşım da QİÇS-dən ölüb" və bu məni çox sakitləşdirdi.

Artıq tibb o qədər çox inkişaf edib ki, bir çoxları gündə bir həb qəbul etməklə kifayətlənir. Mən də uzun zamandır günə bir həb içirəm. Eyni zamanda, təsbit edilə bilməyən virus daşıyıcısıyam. Yəni, İİV-yə yoluxmuş və ardıcıl altı ay təsbit edilməyən virus daşıyıcısınızsa, yoluxma riski sıfırdır. Bu, hamımızın taleyini dəyişdi.

Həmin qadınların bir çoxu ilə hələ də əlaqəm var. Keçən il ilk dəfə barda görüşdüyüm qadın ilə Grand Canyon tətilinə getmişdik.

Onunla görüşməsə idim, analiz etdirmək ağlına gəlməyəcəkdi və əgər mənim adımı səhiyyə şöbəsinə verməsə idi, mən də analiz olunmayacaqdım. Biz həqiqətən də bir-birimizin həyatını xilas etdik.

Sarah McDermott tərəfindən qələmə alınıb.

Philippe Padieu ölümcül silah - bədən mayesi vasitəsilə - daşıyıcısı kim altı dəfə ağırlaşdırılmış hökm ilə 45 il müddətinə həbs olunub.

Diane Reeve-in Güclü Durmaq: Ağlabatmaz Bacılıq və Tarix Yazan Məhkəmə İşi (Standing Strong: An Unlikely Sisterhood and the Court Case that Made History) adlı kitabı Health Communcations tərəfindən dərc olunub.