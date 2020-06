Rusiyaya etiraz, heyvanlar 100 dəfə artıq sürətlə yox olur, öldürülən autist fələstinlinin dəfnində izdiham

Fotonun müəllifi Getty İmages Image caption Britaniya hökuməti Rusiyanın G7-yə üzvlüyünün bərpasını dəstəkləmir, Baş nazir Boris Johnso-nun nümayəndəsi bildirib.

Rusiyanın sammitə qayıtmasına qarşı etiraz

G7-də sammitində Rusiyanın iştirakı ilə bağlı ABŞ-ın təşəbbüsü Kanada və Britaniyanın etirazına tuş gəlib.

Qüdrətli dövlətlərin sammiti iyun ayında keçməli idi. Lakin zirvə görüşünə ev sahibliyi edən ABŞ onu sentyabr ayına qədər təxirə salıb.

ABŞ prezidenti Donald Trump-ın fikrincə, G7 formatı köhnəlib və zirvə görüşündə Rusiya ilə Hindistan kimi ölkələr də təmsil olunmalıdır.

Bazar günü ABŞ və Rusiya liderləri arasında telefon söhbəti vaxtı Moskvanın iştirakı müzakirə olunan mövzular arasında olub, Ağ Ev bildirir.

Britaniya hökuməti Rusiyanın G7-yə üzvlüyünün bərpasını dəstəkləmir, Baş nazir Boris Johnson-un nümayəndəsi bazar ertəsi deyib. Bununla yanaşı, o əlavə edib ki, zirvə toplantısına ev sahibliyi edən ölkə, qonaqları müəyyən etmək hüququna malikdir.

"Rusiya bir neçə il əvvəl Krıma hücum etdikdən sonra G7-dən çıxarıldı" və beynəlxalq "qaydalara hörmətsizlik" onun G7 xaricində qalmasına səbəb olub, Kanadanın Baş naziri Justin Trudeau, mətbuat konfransında bəyan edib.

İsrail polisi tərəfindən güllələnən autist fələstinlinin dəfninə izdiham qatılır

Fotonun müəllifi REUTERS Image caption İyad Halaq işğal altındakı Şərqi Qüdsdə (Şərqi Yerusəlim) xüsusi ehtiyacları olanlar üçün təhsil müəssisəsinə gedərkən öldürülüb.

Şənbə günü İsrail polisi tərəfindən öldürülən fələstinli autist kişinin dəfn mərasiminə yüzlərlə insan qatılıb. 32 yaşlı İyad Halaq işğal altındakı Şərqi Qüdsdə (Şərqi Yerusəlim) xüsusi ehtiyacları olanlar üçün təhsil müəssisəsinə gedərkən öldürülüb.

Polis deyir ki, onlar dayanmaq əmrinə məhəl qoymayan şübhəliyə atəş açıblar. Daha sonra onun silahsız olduğu məlum olub. İsrail Müdafiə naziri Benny Gantz atışma ilə bağlı təəssüfləndiyini bildirib.

May ayında İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu, işğal altındakı Qərb sahilin bir hissəsini ilhaq etmək planlarının gerçəkləşdirilməsi barədə danışıb. Buna cavab olaraq, Fələstin rəhbərliyi İsrail və ABŞ-la mövcud razılaşmalara dair öz öhdəliklərindən azad olduğunu bəyan edib.

Bundan sonra tərəflər arasında gərginlik, daha da artıb.

Qüds də daxil bir neçə şəhərdə, Halaqın öldürülməsinə qarşı fələstin və israillilərin ortaq etiraz aksiyaları keçirilib. Bəziləri "İyad üçün ədalət!" və "Fələstinlilərin həyatı önəmlidir!" şüarlarını qaldırıblar.

Fotonun müəllifi GERARDO CEBALLOS Image caption Hindistan kərgədanı təbii yaşayış yerlərinin çoxunu itirib

Heyvanların kütləvi məhvi “sivilizasiyaya həyati təhlükədir”

İnsanın təsiri nəticəsində yüzlərlə heyvan növü nəsli tükənmə həddinə çatıb, son araşdırmada göstərilir.

Alimlər deyirlər ki, bu, dünyada altıncı kütləvi məhv olma mərhələsinin hökm sürdüyünü təsdiqləyir və heyvanların sayının azalması, demək olar ki, bütün hallarda insan fəaliyyəti ilə bağlıdır.

Tədqiqata əsasən, 500-yə yaxın heyvan növü tükənmə həddinə çatıb və canlı aləmin kütləvi şəkildə yoxa çıxması normal templəri 100 dəfə üstələyən sürətlə irəliləyir. Araşdırmanın müəlliflərinə əsasən, nəsli kəsilmə böhranı iqlim dəyişməsi və ətraf mühitin çirklənməsi ilə yanaşı, bütün sivilizasiyaya həyati təhlükə törədir.

Mexiko Milli Universitetinin professoru Gerardo Ceballos ekosistemlərin tənəzzüllə üz-üzə olduğunu deyib. "Biz altıncı kütləvi yox olma mərhələsinə qədəm qoyduq,” - BBC News-a danışan alim deyib. Onun sözlərinə görə, nəsli kəsilmə böhranı o qədər acınacaqlıdır ki, yaxın 10 ildən 50 ilədək atılan addımlar bəşəriyyətin gələcəyini müəyyən etmiş olacaq.

Araşdırmanın nəticələri Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) jurnalında dərc olunub.

Britaniyada ən günəşli may rekordu

Fotonun müəllifi Getty Images

May ayı üçün qeyri-adi günəşli günlərin sayı britaniyalıları sevindirib.

Britaniya Meteoroloji Xidmətinin məlumatına görə, may ayı ərzində Britaniya səması 266 saat ərzində buludsuz olub ki, bu, müvafiq statistika baxımından rekord göstərici sayılır.

İndiyədək, ən günəşli may rekordu 1957-ci ilə aid idi. O zaman günəş maneəsiz olaraq, 265 saat boyunca işıq saçıb.

Maraqlıdır ki, günəşli may yağmurlu keçən qış və rekord yağışları ilə seçilən fevral ayından sonra baş tutur, meteoroloqlar deyir.