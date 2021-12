BBC-nin ekspert sorğusu - 21-ci əsrin indiyə qədərki 100 ən yaxşı serialı

"BBC Culture" 21-ci əsrin indiyə qədərki ən yaxşı 100 serialını müəyyənləşdirmək üçün 43 ölkədən olan 206 televiziya eksperti arasında sorğu keçirib.

Birinci yeri ABŞ istehsalı olan "The Wire", sonrakı yerləri isə yenə bu ölkədə çəkilmiş "Mad Men" və "Breaking Bad" serialları tutub.

"Fleabag", "Game of Thrones", "I May Destroy You", "The Leftovers", "The Americans", "The Office" və "Succession" - bunlar ilk 10-luda yer alan seriallardır.

Sorğuda Türkiyədən "QısaKəs"in qurucularından Arya Su Altıoklar, kino tənqidçiləri Əli Arıkan ve televiziya jurnalisti Umur Taş iştirak edib.

"BBC Culture" əvvəlki illərdə "Ən yaxşı filmlər" kateqoriyasında sorğular keçirmişdi (2019 - "Qadın rejissorların çəkdiyi ən yaxşı film", 2018 - "İngilis dilində olmayan 100 ən yaxşı film").

Builki sorğunun seriallara həsr edilməsi son 18 aydır ki, televiziyanın insanların həyatında önəmli yer tutmasıyla əlaqələndirilib.

"BBC Culture" kollektivi sorğunun nəticələrini bu sözlərlə təqdim edib:

"Doğru, ya da yanlış, bir zamanlar televiziyanı kinonun daha gənc və ala-yarımçıq qardaşı sayıb ciddi qəbul etmirdilər. Amma bu gün TV-nin bədii nüfuzu danılmazdır. Xüsusilə də İnternet platformaları yaranandan sonra televiziya məhsulları qlobal səviyyədə tamaşaçı kütləsi qazandı. Biz TV-nin yüksəlişinə diqqət çəkmək üçün bu sualı verdik: "21-ci əsrin ən yaxşı serialları hansılardır?" Heç bir şəkildə dəqiq olmamaqla yanaşı, cavablar heyrətamizdir".

Açıqlamada həmçinin qeyd olunur ki, sorğuda 460-dan çox seriala səs verilib.

Kino sənayesindəki bərabərsizlik

Sorğuda iştirak etmiş tənqidçi, jurnalist, akademik və sektor işçilərindən 100-ü qadın, 104-ü kişi və 2-si özünü kişi və ya qadından ibarət ikili cinsiyyət anlayışından kənarda görən (non-binary) şəxs olub.

Siyahıya düşə bilmiş 100 serialdan 92-si ingiliscə, digərləri fransız, ispan, alman, Danimarka və İsveç dillərində çəkilib.

Serialların 79-nu kişi, 11-ni qadın rejissorlar çəkiblər, yerdə qalan 10-u qadın və kişi rejissorların birgə işidir.

Bu statistika kino industriyasındakı bərəbərsizlikdən xəbər versə də, ingiliscə olmayan serialların dünya miqyasında getdikcə daha çox tamaşaçı topladığını göstərir.

Yaradıcılıq proseslərinə irq, cins və cinsi oriyentasiya baxımından daha fərqli baxışların daxil edilməsi önümüzdəki illərdə TV-də fərqli mənzərələr yaradacaq.

"BBC Culture" hər zaman olduğu kimi bu siyahının da son qərardan daha çox araşdırma və müzakirə üçün olduğunu qeyd edib.

Siyahıda yer almış filmlər aşağıdakılardır:

1. "The Wire" (2002-2008)

2. "Mad Men" (2007-2015)

3. "Breaking Bad" (2008-2013)

4. "Fleabag" (2016-2019)

5. "Game of Thrones" (2011-2019)

6. "I May Destroy You" (2020)

7. "The Leftovers" (2014-2017)

8. "The Americans" (2013-2018)

9. "The Office" (UK) (2001-2003)

10. "Succession" (2018-)

11. "BoJack Horseman" (2014-2020)

12. "Six Feet Under" (2001-2005)

13. "Twin Peaks: The Return" (2017)

14. "Atlanta" (2016-)

15. "Chernobyl" (2019)

16. "The Crown" (2016-)

17. "30 Rock" (2006-2013)

18. "Deadwood" (2004-2006)

19. "Lost" (2004-2010)

20. "The Thick of It" (2005-2012)

21. "Curb Your Enthusiasm" (2000-)

22. "Black Mirror" (2011-)

23. "Better Call Saul" (2015-2022)

24. "Veep" (2012-2019)

25. "Sherlock" (2010-2017)

26. "Watchmen" (2019)

27. "Line of Duty" (2012-2021)

28. "Friday Night Lights" (2006-2011)

29. "Parks and Recreation" (2009-2015)

30. "Girls" (2012-2017)

31. "True Detective" (2014-2019)

32. "Arrested Development" (2003-2019)

33. "The Good Wife" (2009-2016)

34. "The Bridge" (2011-2018)

35. "Fargo" (2014-)

36. "Downton Abbey" (2010-2015)

37. "Band of Brothers" (2001)

38. "The Handmaid's Tale" (2017-)

39. "The Office" (US) (2005-2013)

40. "Borgen" (2010-2022)

41. "Schitt's Creek" (2015-2020)

42. "Peep Show" (2003-2015)

43. "Money Heist" (2017-2021)

44. "Community" (2009-2015)

45. "The Good Fight" (2017-)

46. "Homeland" (2011-2020)

47. "Grey's Anatomy" (2005-)

48. "Inside No 9" (2014-)

49. "The Bureau" (2015-)

50. "Halt and Catch Fire" (2014-2017)

51. "Small Axe" (2020)

52. "This is England 86, 88 and 90" (2010-2015)

53. "Call My Agent!" (2015-2020)

54. "Happy Valley" (2014-)

55. "The Shield" (2002-2008)

56. "The Big Bang Theory" (2007-2019)

57. "The Young Pope" (2016)

58. "Dark" (2017-2020)

59. "The Underground Railroad" (2021)

60. "House of Cards" (2013-2018)

61. "Avatar: The Last Airbender" (2005-2008)

62. "The Good Place" (2016-2020)

63. "Pose" (2018-2021)

64. "Detectorists" (2014-2017)

65. "Orange is the New Black" (2013-2019)

66. "Mare of Easttown" (2021)

67. "RuPaul's Drag Race" (2009-)

68. "Stranger Things" (2016-)

69. "24" (2001-2010)

70. "Battlestar Galactica" (2004-2009)

71. "Enlightened" (2011-2013)

72. "Gilmore Girls" (2000-2007)

73. "Planet Earth" (2006)

74. "Utopia" (2013-2014)

75. "Babylon Berlin" (2017-)

76. "Rick and Morty" (2013-)

77. "American Crime Story" (2016-)

78. "The Killing (Denmark)" (2007-2012)

79. "Mindhunter" (2017-2019)

80. "House" (2004-2012)

81. "OJ: Made in America" (2016)

82. "Big Little Lies" (2017-2019)

83. "Insecure" (2016-2021)

84. "Normal People" (2020)

85. "Narcos" (2015-2017)

86. "How I Met Your Mother" (2005-2014)

87. "The Comeback" (2005-2014)

88. "The OA" (2016-2019)

89. "Dexter" (2006-2013)

90. "It's Always Sunny in Philadelphia" (2005-)

91. "Westworld" (2016-)

92. "Show Me a Hero" (2015)

93. "Treme" (2010-2013)

94. "Louie" (2010-2015)

95. "Luther" (2010-2019)

96. "Catastrophe" (2015-2019)

97. "Hannibal" (2013-2015)

98. "Crazy Ex-Girlfriend" (2015-2019)

99. "Steven Universe" (2013-2020)