Türkiyə: Sosial mediada #incenerede həştəqi

  • 25 İyun 2018
CHP, İnce Fotonun müəllifi Getty Images
Image caption CHP-nin Ankaradakı qərargahının qarşısına toplaşanlar uzun müddət İncenin açıqlamasını gözləyiblər.

Türkiyədə sosial mediada səslərin yüzdə 30,6 faizini alaraq rəqibi Erdoğana məğlub olan CHP-li Muharrem İncenin dünən axşamdan bəri heç bir açıqlama verməməsi diqqət çəkib.

#incenerede həştəqi ilə bu anlara qədər 57 mindən çox tvit yazılıb.

Muharrem İncenin kameraların önünə keçərək açıqlama vermək yerinə Fox TV-nin jurnalisti İsmail Küçükkayaya Whatsapp-dan mesaj atması bəzilərini qəzəbləndirib.

Küçükkaya İncenin ona göndərdiyi mesajda "yarış ədalətli deyildi, kampanya şərtləri bərabər deyildi, amma Erdoğan qazandı" dediyini bəyan eləmişdi.

İncenin saat 12:00'de CHP Baş Qərargahında açıqlama verəcəyi bildirilir.

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