Türkiyə: Sosial mediada #incenerede həştəqi
- 25 İyun 2018
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Türkiyədə sosial mediada səslərin yüzdə 30,6 faizini alaraq rəqibi Erdoğana məğlub olan CHP-li Muharrem İncenin dünən axşamdan bəri heç bir açıqlama verməməsi diqqət çəkib.
#incenerede həştəqi ilə bu anlara qədər 57 mindən çox tvit yazılıb.
Muharrem İncenin kameraların önünə keçərək açıqlama vermək yerinə Fox TV-nin jurnalisti İsmail Küçükkayaya Whatsapp-dan mesaj atması bəzilərini qəzəbləndirib.
Küçükkaya İncenin ona göndərdiyi mesajda "yarış ədalətli deyildi, kampanya şərtləri bərabər deyildi, amma Erdoğan qazandı" dediyini bəyan eləmişdi.
İncenin saat 12:00'de CHP Baş Qərargahında açıqlama verəcəyi bildirilir.
Senin için bu kadar mücadele vermiş milyonlarca insana bi açıklama borçlusun.bu hayal kırıklığını bize açıkla.. #incenerede— Erkan (@venceremos5934) 25 iyun 2018
@venceremos5934 tərəfindən edilən nömrəli Twitter paylaşımın sonu
Muharrem İnce bir mesaj atıp ortadan çekilecek adam değil. #incenerede— Burcu Gümüş (@Burcuu31) 25 iyun 2018
@Burcuu31 tərəfindən edilən nömrəli Twitter paylaşımın sonu
Derdimiz artık iktidar değil, oy değil başkanlık değil sadece nerede olduğu. Biz kendi hırslarımızda boğulmuyoruz sizin gibi. Sağ salim görelim yeter. #incenerede— ulan begüm (@ilginchakkaten) 25 iyun 2018
@ilginchakkaten tərəfindən edilən nömrəli Twitter paylaşımın sonu