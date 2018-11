İranda kənd-kənd gəzib kasıb uşaqlara nağıl oxuyan imamın hekayəsi

View this post on Instagram

🔹به #دژکوه روستای #حسین_پناهی رفتم. ماشین بدون کولر،دمای۴۰درجه،زبان روزه،جاده خاکی و صعب العبور همین که رسیدم افت فشار پیداکردم و افتادم، نتونستم حتی از کیفم کتاب در بیارم، چشمانم سیاهی رفت.لباس هام رو درآوردم، مقداری گذشت تا سرحال آمدم. 🔹قصه خواندیم و نقاشی کشیدند ۵خانوار بودند، بواسطه نبود جاده اهالی به شهر کوچ کردند.چهار کودک آمدند و سه تا هم همراه گله چوپانی می کردند. به یکی از دخترها تعدادی کتاب دادم تا شب ها برای بچه ها قصه بخواند.