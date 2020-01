Prezident Rohani musiqi videoklipində

"Yeni səfər" adlanan klipdə prezidentin avqust ayındakı inauqurasiya nitqindən hissələr musiqi müşayiətilə Rohani və müxtəlif adamlar tərəfindən səsləndirilir.

Yeni kabinetin təyin edilməsindən 100 gün keçmiş peyda olan videoçarx ağ-qara rənglərdə çəkilib və bir nov 2008-ci ildəki Barack Obama seçki kampaniyasının "Yes We Can" videoçarxını xatırladır.

"Gəlin ölkələrini sevən bütün iranlılara vətənə xidmət etmək fürsəti verək, - klipdə səslənən sözlər Həsən Rohaninin vəzifədə təsdiqlənərkən etdiyi çağırışlardır. - Gəlin antoqonizm əvəzinə sevgi, əminamanlıq və dostluq olsun”.

Videoda prezidentlə yanaşı media fiqurları, qadın, kişi və uşaqlar peyda olur. Bəziləri işarə dilini işlədir.

Həsən Rohaninin prezident kampaniyası "Mötədillik və müdriklik” şüarı altında keçib.

Videoçarx Həsən Rohaninin seçki kampaniyasında görüntü məlumatlarına cavabdeh olan Hüseyn Dehbaşi tərəfindən hazırlanıb, videonun yerləşdirildiyi Aparat.com videopaylaşma saytındakı mətndə deyilir.

Videoya link Həsən Rohaninin qeyri-rəsmi @Rouhani_ir və @HassanRouhani fars və ingilis Twitter hesablarından göndərilib.

Prezidentin Twitter hesabı yanında təsdiqləmə əlaməti olan göy rəngli "quş" işarəsi qoyulmayıb.

Cənab Rohaninin ofisindən jurnalistlərə bildiriblər ki, o tvitləri şəxsən yazmır və Twitter hesabı prezidentə yaxın əməkdaşlar tərəfindən idarə olunur.