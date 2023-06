‘জাপা জোট করবে কিনা জানতে চায় যুক্তরাষ্ট্র’

একই বিষয়ে দ্য ডেইলি স্টারের শিরোনাম, ‘PM to decide when election-time govt will be formed says law minister’এই খবরটিতে বলা হয়েছে, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, নির্বাচনকালীন সরকার চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের প্রয়োজন হবে না এবং সেসময় প্রয়োজন মনে হলে ছোট একটি মন্ত্রীসভাও গঠন করা হতে পারে। রাজধানীতে এক অনুষ্ঠান শেষে আইনমন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা বলেন।