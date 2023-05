আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ 'আমদানির চেয়ে রপ্তানি তিনগুণ বেশি' করে

প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, গত অর্থবছর বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৮৩ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে, যা দেশের মোট আমদানির ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। একই অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ৭৪০ কোটি ডলারের পণ্য। এটা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ১৯ দশমিক ২ শতাংশ।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর এমন নির্দেশের প্রভাব তাৎক্ষনিকভাবে না পড়লেও দেশের রপ্তানি পণ্যের বড় বাজার যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র, তাই সেদেশ থেকে আমদানি বন্ধ করলে রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বণিক বার্তার শিরোনাম, বকেয়ার মাত্র ২০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ। এই খবরে বলা হয়েছে, পটুয়াখালীর পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের গত মার্চ পর্যন্ত কয়লার ওভারডিউ (মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে এমন বিল) বকেয়া পড়েছে ২৯৮ মিলিয়ন (২৯ কোটি ৮ লাখ) ডলার। এর মধ্যে চলতি মাসে দুই কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়েছে ২০ মিলিয়ন (২ কোটি) ডলার।

বিপুল পরিমাণ বকেয়ার বিপরীতে যা খুবই সামান্য। দীর্ঘ সময় ধরে বকেয়া এ বড় অংকের বিল এভাবে পরিশোধ করা হলে কয়লা পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তার কথা জানিয়েছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড।

চলমান গ্যাস-সংকটের মধ্যে এটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কিছুটা বাড়িয়েছে। দুই দিনের বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কমায় বিদ্যুতের চাহিদাও কমেছে। এতে লোডশেডিং থেকে অনেকটা স্বস্তি পেয়েছেন গ্রাহকরা। তবে পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধের শঙ্কা কাটেনি এখনো।

'BNP asks people to prepare for mass uprising’- নিউ এইজের শিরোনাম এটি। এতে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি বুধবার দলীয় সমর্থকদের গণ জাগরণের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

‘কোন স্বৈরশাসন’ চলবে না। তাদের অপসারণ করা হবে। তাই এই সরকারকে উৎখাত করার জন্য গণজাগরনের কোন বিকল্প নেই।এর জন্য তৈরি হোন,” বলেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেইন।

বুধবার বিকালে উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির পৃথক এ কর্মসূচিতে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন। পদযাত্রা শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপির সিনিয়র নেতারা বলেন, দলীয় সরকারের অধীনে দেশে কোনো জাতীয় নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না।

প্রথম আলোর শিরোনাম, সিটি ভোট বর্জন, আন্দোলন, দুটোতেই জোর বিএনপির। এই খবরটিতে বলা হচ্ছে, পাঁচ সিটির নির্বাচন বর্জন এবং জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে সরকার হটানোর আন্দোলন- দুটি বিষয় মাথায় রেখেই নতুন করে কর্মসূচিতে নেমেছে বিএনপি। দলীয় সূত্রগুলো বলছে, দুটি বিষয়কেই দলটি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে।

ঈদের পর গত সপ্তাহ থেতেক আবার মাঠের আন্দোলন কর্মসূচি শুরু করেছে বিএনপি। ১৩ই মে দলটি রাজধানী ঢাকায় বড় সমাবেশ করে। সেখান থেকে ঢাকাসহ সব মহানগর এবং দলের ৮১টি সাংগঠনিক জেলায় চার দিনের কর্মসূচি দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার গণভবনে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন।

এ নিয়ে ঢাকা ট্রিবিউনের শিরোনাম, ‘PM Hasina: Vote robbers now want democracy’ এই খবরে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের নির্বাচনে অনিয়ম আর ভোট জালিয়াতি করা হতো, আর যারা জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল তারাই এখন গণতন্ত্র আর ভোটাধিকারের কথা বলছে।

তবে এই শহরের মোট দরিদ্রের ৫১ শতাংশই নতুন। পরে করোনার প্রকোপ কমে গেলেও তারা আর দারিদ্র্যসীমা থেকে বের হতে পারেননি। সরকারি উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস এক অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানিয়েছে।

এ নিয়ে দ্য ডেইলি স্টারের শিরোনাম, ‘51pc of Dhaka’s poor are new BIDs survey finds, blames Covid fallout’ এই খবরে বলা হচ্ছে যে, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিসের এক গবেষণা অনুযায়ী, রাজধানীর ৫১ শতাংশ দরিদ্র মানুষ কোভিডের দীর্ঘায়িত প্রভাবের কারণে নতুন করে দরিদ্র হয়েছে।

দ্য ডেইলি স্টারের আরেকটি খবরের শিরোনাম, ‘Old buses, trucks to be sent to the scrap yards’ এতে বলা হচ্ছে যে, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ২০ থেকে ২৫ বছর ধরে রাস্তায় চলাচলের পর সেই বাস ও ট্রাকগুলোকে সরিয়ে ফেলা হবে।

সড়ক পরিবহন এবং মহাসড়ক বিভাগ গতকাল এ বিষয়ে একটি সার্কুলার প্রকাশ করেছে। এ ধরণের পদক্ষেপ বাংলাদেশে এটাই প্রথম। এ বিষয়ে গ্যাজেট প্রকাশের পরই এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হবে।

এ বিষয়ে দেশ রূপান্তরের শিরোনাম, মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক চীন-রাশিয়া দিয়ে নির্ধারিত হয় না।

নিউ এইজের শিরোনাম, ‘2 more soldiers killed in ambush, Two officers injured.’ এই খবরে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার বান্দরবান জেলায় হঠাৎ আক্রমণের শিকার হয়ে সেনাবাহিনীর দুই জন সেনা মারা গেছে এবং দুই জন কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। নিহতের সংখ্যা নিশ্চিত করে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ বিভাগ জানিয়েছে, জেলার রুমা উপজেলার পানিরছড়া এলাকার কাচে এই ঘটনা ঘটে।

এ নিয়ে সংবাদের শিরোনাম, রুমায় ‘কুকি-চিনের হামলায়’ দুই সেনা সদস্য নিহত, আহত দুই কর্মকর্তা। এতে বলা হয়, পার্বত্য জেলা বান্দরবানে ২ মাসের ব্যবধানে ফের টহলরত সেনাবাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মি-কেএনএ হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে আইএসপিআর।

এই ঘটনাটি নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে প্রায় প্রতিটি পত্রিকা।

অন্যান্য খবর

মোখার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে সংবাদের শিরোনাম, চারদিন ধরে বিদ্যুৎহীন শাহপরীর দ্বীপ ও সেন্টমার্টিন, খাদ্য ও পানির সংকট।

এতে বলা হচ্ছে, কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় শাহপরীর দ্বীপ ও সেন্টমার্টিনের ৮০ শতাংশ ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মোখার আঘাতে। এখন পর্যন্ত সরকারি সহায়তা না পৌছানোয় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছে।

দৈনিক ইত্তেফাকের প্রধান শিরোনাম, ইমরান যেকোন সময় ফের গ্রেফতার। এই খবরে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বাসভবন ঘিরে রেখেছে পুলিশ। তাকে যে কোন সময় ফের গ্রেফতার করা হতে পারে।

তবে পাঞ্জাবের তথ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুর দুইটা পর্যন্ত কাউকে জামান পার্ক থেকে গ্রেফতার করা হবে না। পিটিআইয়ের প্রধান ইমরান নিজেই জানিয়েছেন, তার গ্রেফতার আসন্ন এবং ইতিমধ্যে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

নয়া দিগন্তের শিরোনাম, সুপ্রিম কোর্ট বারে ভাঙচুর খোকন-কায়সার কাজলসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা। এতে বলা হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন নিয়ে হাতাহতি, ধাক্কাধাক্কি, হট্টগোল ও সমিতির সম্পাদকের কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনায় ভাঙচুর ও চুরির অভিযোগে বিএনপি সমর্থক ২৫ আইনজীবীর নাম উল্লেখ করে এবং ১০০-১৫০ জনকে অজ্ঞাত আসামী করা হয়েছে।