'টানা সাতদিন থাকবে গরমের তীব্রতা, বাড়বে লোডশেডিং'

'টানা সাতদিন থাকবে গরমের তীব্রতা, বাড়বে লোডশেডিং'

২০ মিনিট আগে

লোডশেডিংয়ের কারণে রাজধানী ঢাকার মানুষের দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ডেইলি স্টারের Frequent power cuts pile misery on city residents প্রতিবেদনে। গত দু’দিন ধরে ঢাকা ও আশেপাশের এলাকার মানুষ দিনে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা করে লোডশেডিংয়ের শিকার হচ্ছেন বলে উঠে এসেছে এই প্রতিবেদনে।

স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ কমায় স্বাস্থ্য সেবার খরচ বাড়বে উল্লেখ করে নিউ এজের প্রতিবেদনের শিরোনাম Healthcare to be costlier as budgetary allocation declines. প্রতিবেদক বলছেন, গত অর্থ বছরে স্বাস্থ্য খাতে মোট বাজেটের ৫.৪ শতাংশ বরাদ্দ থাকলেও এবার বরাদ্দ ৫ শতাংশ, যার প্রভাব পড়বে মানুষের পকেটে।