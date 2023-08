'দুর্নীতি দমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র'

২৭ মিনিট আগে

নিউ এজের খবরের শিরোনাম Cyber security law should not come back as new form of DSA. নতুন প্রস্তাবিত সাইবার সিকিউরিটি আইনকে ঘিরে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের উদ্বেগ তুলে ধরে হয়েছে এই খবরে।