সংবাদপত্র: শুক্রবার খুলনায় বিএনপির সমাবেশ পণ্ড, পুলিশের রাবার বুলেট ও লাঠিচার্জ

সংবাদপত্র: শুক্রবার খুলনায় বিএনপির সমাবেশ পণ্ড, পুলিশের রাবার বুলেট ও লাঠিচার্জ

এক ঘন্টা আগে

খবরটি নিয়ে ঢাকা ট্রিবিউনের শিরোনাম-Minister threatens to import onions if price not reduced । খবরে বলা হয়েছে বাণিজ্যমন্ত্রী এই সময় পেঁয়াজের দাম বাড়ার কোন কারণই দেখছেন না।