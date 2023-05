সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে মাঠে নামতে চায় বিএনপি ও গ্যাসের দাম দুই চুলায় ৫১২ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব

এবার প্রতিটি কর্মসূচিকেই গুরুত্ব দিচ্ছে তারা। নিজেদের সাংগঠনিক অবস্থান যাচাই করতে সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে মাঠে নামতে বলা হয়েছে নেতাকর্মীকে।

বিএনপির আন্দোলন নিয়ে প্রথম আলোর শিরোনাম, ‘পদযাত্রা’ দিয়ে টানা কর্মসূচি শুরু করছে বিএনপি, মাঠে থাকবে আ.লীগ। এই খবরে বলা হয়েছে, রাজধানী ঢাকায় আবার টানা কর্মসূচি শুরু করছে বিএনপি। রাজধানীর দুই এলাকায় আজ বুধবার বিকেলে দুটি ‘পদযাত্রার’ মধ্য দিয়ে দলটির আট দিনের কর্মসূচি শুরু হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে চারটি পদযাত্রা এবং চারটি জনসমাবেশ হবে।

‘BNP expels 39 leaders for life’ শিরোনাম করেছে দ্য ডেইলি স্টার। এতে বলা হচ্ছে, দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে অংশ নেয়ার কারণে ২৯ জন নেতাকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করেছে বিএনপি। এই ২৯ নেতা কাউন্সিলর প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন।

বিষয়টিতে আপত্তি তুলে ভোক্তা ও বাজার পর্যবেক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে গত এক বছরে ভোজ্যতেলের দাম কমেছে ৪৪-৫২ শতাংশ। বিশ্ব বাজারে কম দামে ভোজ্যতেল ক্রয়ের সুযোগ থাকলেও ব্যবসায়ীরা ডলার সংকট ও বিনিময় হার বৃদ্ধি এবং শুল্ক প্রত্যাহারের অজুহাত দেখিয়ে পণ্যটির দাম বাড়িয়ে নিয়েছেন। ট্যারিফ কমিশনও আমলে নিয়েছে শুধু ব্যবসায়ীদের দেয়া তথ্য ও দাবিকে।

দ্য ডেইলি স্টারের প্রধান শিরোনাম, ‘Dhaka-Cox’sbazar rail link, Opening this sept but bottlenecks to stay till 2028’। এই খবরটিতে বলা হয়েছে যে, চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকা-কক্সবাজার রেল লাইন এই বছরের সেপ্টেম্বরে চালু হলেও রাজধানী এবং পর্যটক জেলা কক্সবাজারের সাথে রেল যোগাযোগ ২০২৮ সালের আগে সম্পূর্ণভাবে চালু হবে না। এর কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষ কালুরঘাট সেতুর ভগ্নদশা এবং চট্টগ্রাম শহর থেকে দোহাজারী পর্যন্ত ৫২ কিলোমিটার রেল লাইনের খারাপ অবস্থাকে দায়ী করেছেন।

নয়া দিগন্তের প্রধান শিরোনাম, কূটনীতিক ও দূতাবাসের নিরাপত্তা অতি গুরুত্বপূর্ণ, ওয়াশিংটন ব্রিফিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। এতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, কূটনীতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা সনদ অনুযায়ী, স্বাগতিক দেশকে সব কূটনীতিক মিশন ও কর্মীদের সুরক্ষা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। দূতাবাস কর্মীদের উপর যেকোন ধরণের আক্রমণ ঠেকাতে সব ধরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক ও দূতাবাসের নিরাপত্তা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নিউ এইজ তাদের মূল শিরোনাম করেছে, ‘Severe load-shedding continues, 60 percent capacity unused most of the time’। এতে বলা হচ্ছে, আগের দিনের তুলনায় গ্যাস সরবরাহ বাড়লেও মারাত্মক ধরণের লোডশেডিং অব্যাহত রয়েছে দেশজুড়ে। শুধু মঙ্গলবারই তৃতীয় সর্বোচ্চ প্রায় ২৮৩৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি ছিল দেশে। গত তিন দিনে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ ঘাটতি ছিল বলেও জানা যায়।

এ বিষয়ে দৈনিক বাংলার শিরোনাম, লোডশেডিংয়ের কবলে দেশ, ঢাকাতেই ১২০০ মেগাওয়াট। এই খবরে বলা হচ্ছে, দেশে ২০১৬ সালের পর এতো তীব্র বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে পড়েনি দেশ। অন্তত ৫০০০ মেগাওয়াটের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। খোদ রাজধানীতে লোডশেডিং ১০০০ থেকে ১২০০ মেগাওয়াট।

গ্যাসের দাম বাড়া নিয়ে দ্য ডেইলি স্টারের শিরোনাম, ‘Household use, Gas price may rise by up to Tk 512 a month’। এতে বলা হয়েছে, যথার্থ কোন পরিসংখ্যান ছাড়াই তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, বাসাবাড়িতে গড় গ্যাসের ব্যবহার গত বছর জ্বালানি কমিশনের করা পরিমানের তুলনায় অনেক বেশি। তিতাসের এই ধারণা বিবেচনায় নিলে বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত ডাবল বার্নারের ক্ষেত্রে গ্যাসের দাম ৪৭ শতাংশ এবং সিঙ্গেল বার্নারের ক্ষেত্রে গ্যাসের দাম ৩৯ শতাংশ বাড়তে পারে।

এ নিয়ে সংবাদের শিরোনাম, গ্যাসের চুলায় বিল বাড়াতে প্রস্তাব তিতাসের। এতে বলা হয়, পাইপলাইনের গ্যাস ব্যবহারকারী গ্রাহকদের চুলার বিল বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। দুই চুলায় ১৫৯২ টাকা এবং এক চুলায় ১৩৮০ টাকা মাসিক গ্যাস বিল চায় তারা। ক্যাবের জ্বালানি উপদেষ্টা বলেন, এই দাবি অযৌক্তিক, দুর্নীতি ও চুরি বৈধ করতে তিতাস এই দাম বাড়াতে চায়।

এদিকে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, আগামী এক-দুই দিনের মধ্যে চিনির দাম কমবে। দাম নির্ধারিত করে দেয়ার পরও যারা বেশি দামে বিক্রি করছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ। এ বিষয়টি নিয়ে প্রায় সব প্রত্রিকাতেই খবর প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক বাংলার শিরোনাম, শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ।

ঢাকা ট্রিবিউনের শিরোনাম, ‘Cyclone Mocha Death toll hits 60 in Myanmar’। এতে বলা হচ্ছে, মিয়ানমারে ঘূর্ণিঝড় মোখার আঘাতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬০ জনে দাঁড়িয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ধ্বসে যাওয়া বাড়িঘর মেরামতের চেষ্টা করছে। একই সাথে ত্রাণের অপেক্ষায় আছে তারা।

মোখার প্রভাব নিয়ে সেন্টমার্টিন দ্বীপ থেকে সরেজমিন খবর প্রকাশ করেছে প্রথম আলো। তাদের শিরোনাম, ক্ষতিগ্রস্ত শুকনা খাবার, ঘরের জন্য বাঁশ-টিন দরকার।