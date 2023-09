'নির্বাচনকে নিয়ে পাতানো খেলা খেলতে দেয়া হবে না'

এক ঘন্টা আগে

রোডমার্চে বক্তব্য দেয়ার সময় বিএনপি নেতারা এমন অভিযোগও তুলেছেন যে আওয়ামী লীগ আগের নির্বাচনের মত এবারও নির্বাচনে কারচুপি করতে চায়, এমনটাই বলা হচ্ছে নিউ এজের প্রতিবেদন AL plots another rigged polls in 2024 ’ এ।

দ্রব্যমূল্যের পরিস্থিতি নিয়ে ডেইলি স্টারের খবর Potato prices keeps ticking up despite cap. আলুর দামের উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেয়ার পরও পণ্যটির দাম বাড়ছেই বলে উঠে এসেছে এই প্রতিবেদনে।