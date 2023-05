সংবাদপত্র: ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যু বৃদ্ধি, বিএনপির সমাবেশে সংঘর্ষ - গ্রেফতার

৫২ মিনিট আগে

অন্যান্য খবর

নিউ এইজের পেছনের পাতার খবর, “First Hajj flight leaves Dhaka for Jeddah with 419 people on Sunday”। খবরে বলা হচ্ছে, ৪১৯ জন হজযাত্রী নিয়ে প্রথম হজ ফ্লাইটটি রোববার ভোর ৩টা ২০ মিনিটে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে।