'চীন রাশিয়া ফ্রান্স ফ্যাক্টর নয়, জনগণের বিরুদ্ধে যাবে না ভারত'

এক ঘন্টা আগে

Why was there such a rush to pass the CSA bill? ঢাকা ট্রিবিউনের শিরোনাম এটি। বলা হচ্ছে নানান সমালোচনার মধ্যেও গত বুধবার রোববার সংসদের পাশ হয়েছে সাইবার সিকিউরিটি বিল ২০২৩, যেখানে অজামিনযোগ্য ধারা রাখা হয়েছে। পত্রিকাটি বলছে সংসদ সূত্রে জানা যায় সিএসএ ওইদিন বিল পাসের তালিকাতেই ছিল না।