'ন্যূনতম ২ হাজার টাকা করের প্রস্তাব প্রত্যাহার হতে পারে'

এক ঘন্টা আগে

Marcenary group halts advance on Moscow – ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের শিরোনাম। তারা লিখেছে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডরা লুকাশেঙ্কোর মধ্যস্থতায় বিদ্রোহ থামিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্রুপটি। ক্রেমলিন বলছে প্রিগোঝিনের বিরুদ্ধে সবরকম অপরাধের অভিযোগও তুলে নেয়া হয়েছে।

One Year of Opening Padma Bridge transforming lives of millions-ইংরেজি দৈনিক ডেইলি সানের শিরোনাম।