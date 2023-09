'বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা হঠাৎ বাড়ছে'

দ্রব্যমূল্য নিয়ে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান শিরোনাম, “Don't expect prices to go down soon” অর্থাৎ “শিগগিরই পণ্যমূল্য কমার আশা নেই”। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, দেশে গত মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ১২.৮২ শতাংশ ছুঁয়েছে, যা গত ১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।