'জামায়াত নিয়ে পর্দার আড়ালে কূটরাজনীতি'

এক ঘন্টা আগে

এই খবরটি নিয়ে নিউ এইজ পত্রিকার শিরোনাম, ‘AL, BNP accuse each other of jamaat link.’ এতে বলা হয়েছে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং প্রধান বিরোধীদল বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দুদলই পরস্পরকে জামায়াত-ই-ইসলামী সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে দুষছে। দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর দলটির সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের পরই এই অভিযোগ আসছে।