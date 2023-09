'দীর্ঘদিন ভল্টের স্বর্ণ সরিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরির নাটক!'

৫৮ মিনিট আগে

টাকা পাচারের এই বিষয়টি প্রায় প্রতিটি পত্রিকাতেই উঠে এসেছে। একই বিষয়ে খবর প্রকাশ করেছে ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারও। তাদের শিরোনাম, ‘ Tk 821 crore laundered in name of export .’ অবশ্য এই খবরে বলা হয়েছে যে, বিদেশে পাচার করা টাকার পরিমাণ প্রায় ৮২১ কোটি।

নিউএইজ পত্রিকার প্রধান শিরোনাম, ‘BNP, AL likely to face off in mid-September.’ বা মধ্য সেপ্টেম্বরে মুখোমুখি হবে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। এতে বলা হয়েছে, আগামী ডিসেম্বরের শেষ অথবা জানুয়ারির শুরুতে সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজপথে একে অন্যের মুখোমুখি হবে দেশের প্রধান দুই বড় দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি।